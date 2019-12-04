Неизвестные забросали снегом и погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

4 Дек. 22:05 2019-12-04T22:06:33+03:00

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Вечером 4 декабря петербуржцы массово сообщали в соцсетях о том, что неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Неравнодушный горожанин заметил снежный ком на мемориале и возмутился действиями хулиганов. Тут же он обратился в «ПетербургГаз» с надеждой поскорее восстановить пламя.

- Наши специалисты приехали на территорию и провели внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. В итоге горение восстановили. Никаких повреждений на объекте не оказалось, - сообщили «Комсомолке» в «ПетербургГаз».

Сейчас бессовестных злоумышленников ищут полицейские. Напомним, в прошлом году на Марсовом поле тоже потушили Вечный огонь. Тогда хулиганам пришлось несладко – в отношении них возбудили уголовное дело по статье за надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU