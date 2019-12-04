«Лада» снесла 8-летнего школьника, мчавшего через проспект Ленина на красный свет

4 Дек. 22:33 2019-12-04T22:33:05+03:00

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4 декабря около 17:17 в Красносельском районе Петербурга сбили 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет. ДТП произошло возле дома №53 на проспекте Ленина. «Лада» хотела проскочить на желтый сигнал светофора, как внезапно на пешеходный переход выбежал школьник. Увы, водителю легковушки не удалось избежать столкновения. Мальчика протащили на капоте на несколько метров вперед.

- Ребенок возвращался из кружка… После аварии его тут же госпитализировали в местную больницу. Известно, что у мальчика травмы средней степени тяжести, - пишет сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району.

Петербуржцы в соцсетях единодушно пожурили родителей школьника. Кто-то отмечает, что такому маленькому ребенку нельзя одному находиться на улице в темное время суток, другие возмущается взрослыми, которые не научили юного пешехода правилам дорожного движения.

В Петербурге на проспекте Ленина сбили школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU