2019-12-04T23:30:46+03:00
Спорт

СКА выиграл «Ак Барс» по буллитам, набрав фантастический ход с десятью победами подряд

Точный удар Кетова позволил СКА обыграть лидера Восточной конференции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СКА победил "Ак Барс" по буллитам, одержав десятую победу подряд.СКА победил "Ак Барс" по буллитам, одержав десятую победу подряд.Фото: Олег ЗОЛОТО
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4 декабря СКА выиграл «Ак Барс» со счетом 2:1. Основное время поединка лидеров Восточной и Западной конференций закончилось вничью благодаря шайбам Кузьменко и Кормье в третьем периоде. В буллитах последнее слово сказал Кетов со своим точным ударом. Теперь у СКА внушительная серия 10 побед к ряду.

- Равная игра. Очень обидно, что получили в конце удаление на ровном месте, пропустили, не дотерпели немножко. Обе команды играли осторожно, старались не допускать лишних ошибок, - подвел краткий итог встречи главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Точку в игре поставил Кетов, реализовав свой буллит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Точку в игре поставил Кетов, реализовав свой буллит.Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта игра стала последним домашним поединком перед паузой на Евротур. Далее армейцы встретятся 9 декабря в гостях с московским «Динамо», а затем уйдут на недельный перерыв из-за матчей сборных. Напомним, в частности, России вновь сыграет с Финляндией на «Газпром Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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