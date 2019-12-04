СКА выиграл «Ак Барс» по буллитам, набрав фантастический ход с десятью победами подряд

4 Дек. 23:30 2019-12-04T23:30:46+03:00

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4 декабря СКА выиграл «Ак Барс» со счетом 2:1. Основное время поединка лидеров Восточной и Западной конференций закончилось вничью благодаря шайбам Кузьменко и Кормье в третьем периоде. В буллитах последнее слово сказал Кетов со своим точным ударом. Теперь у СКА внушительная серия 10 побед к ряду.

- Равная игра. Очень обидно, что получили в конце удаление на ровном месте, пропустили, не дотерпели немножко. Обе команды играли осторожно, старались не допускать лишних ошибок, - подвел краткий итог встречи главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Точку в игре поставил Кетов, реализовав свой буллит.Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта игра стала последним домашним поединком перед паузой на Евротур. Далее армейцы встретятся 9 декабря в гостях с московским «Динамо», а затем уйдут на недельный перерыв из-за матчей сборных. Напомним, в частности, России вновь сыграет с Финляндией на «Газпром Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU