Восемь учителей математики Петербурга стали призерами олимпиады Эйлера

4 Дек. 23:50 2019-12-04T23:50:17+03:00

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4 декабря в Мариинском дворце наградили учителей математики, которые стали призерами в олимпиаде имени Леонарда Эйлера. На торжественной церемонии им вручили премии Законодательного собрания. К престижной олимпиаде педагоги готовились не один месяц.

- Великий математик Карл Гаусс называл математику царицей наук. Физик Нильс Бор отводил ей роль языка, на котором говорят все науки в мире. Петербургские преподаватели, которые победили в олимпиаде Эйлера, безусловно, профессионалы, способные не только говорить на сложнейшем языке, а также четко и стройно мыслить, но и умеющие передавать свои знания молодому поколению, - произнес приветственные слова призерам олимпиады председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Добавим, что в этом году премию вручили восьмерым преподавателям петербургских учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU