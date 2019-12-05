В Петербурге отправили в печь 4,5 тонны некачественной и опасной красной икры
Сотрудники Россельхознадзора и ФСБ России нашли в Петербурге два склада, на которых хранили незаконно добытую красную икру. Эти площадки находились в Московском и Фрунзенском районах города. В итоге там обнаружили сразу 168 контейнеров и 79 пластиковых банок-шайб внушительных размеров с икрой лососевых пород.
- Склады с продуктами массой 4,5 тонны никто не регистрировал. Более того, ветеринарно-сопроводительных документов на товар там не нашли. Маркировок на таре с икрой не было. Получается, что определить производителя продукта не представляется возможным. В итоге крупную партию икры признали некачественной и опасной, - передает управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
4,5 тонны опасной икры могли попасть в магазины города. Фото: ursn.spb.ru
Специалисты наложили запрет на поставку икры в магазины города. В декабре 2019 года весь товар сожгли. Нарушителей уже ищут, на них завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU