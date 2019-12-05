В Петербурге отправили в печь 4,5 тонны некачественной и опасной красной икры

СЕГОДНЯ 00:12 2019-12-05T00:12:58+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора и ФСБ России нашли в Петербурге два склада, на которых хранили незаконно добытую красную икру. Эти площадки находились в Московском и Фрунзенском районах города. В итоге там обнаружили сразу 168 контейнеров и 79 пластиковых банок-шайб внушительных размеров с икрой лососевых пород.

- Склады с продуктами массой 4,5 тонны никто не регистрировал. Более того, ветеринарно-сопроводительных документов на товар там не нашли. Маркировок на таре с икрой не было. Получается, что определить производителя продукта не представляется возможным. В итоге крупную партию икры признали некачественной и опасной, - передает управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

4,5 тонны опасной икры могли попасть в магазины города. Фото: ursn.spb.ru

Специалисты наложили запрет на поставку икры в магазины города. В декабре 2019 года весь товар сожгли. Нарушителей уже ищут, на них завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU