Михаил Пиотровский: «Восстановление Пальмиры - это часть большой политики Эрмитажа»

СЕГОДНЯ 00:48 2019-12-05T00:48:40+03:00

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Михаил Пиотровский заявил, что ученые Эрмитажа занимаются решением вопроса восстановления Пальмиры. Директор государственного музея рассказал в интервью ФАН о том, как именно российские специалисты собираются спасать разрушенный древний город. Ранее «КП-Петербург» писала, что Пиотровский побывал в Дамаске и обсудил, в частности, продолжение работы над 3D-моделью сирийской Пальмиры.

- Мы твердо исходим из позиции, что начинать нужно с восстановления музеев. Когда есть музей - вокруг будет прилично. Часть экспонатов российские специалисты уже для них сделали. Мы осуществили полную 3D-съемку всего городища Пальмиры с дронов. Наши ученые сделали также компьютерные реконструкции того, как Пальмира выглядела в древности, - рассказал Пиотровский в интервью ФАН.

Скоро российские реставраторы получат официальное разрешение и отправятся в Сирию к своим коллегам для дальнейшей консультации и помощи в восстановлении святынь древней Пальмиры.

ИСТОЧНИК KP.RU