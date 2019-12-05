«Газпром Арена» жестко ответила Варламову из-за включения стадиона в топ-100 «уродливых зданий»
«Газпром Арена» жестко ответила Варламову за включение стадиона в топ-100 «уродливых зданий». Ранее известный архитектор и блогер внес в свой рейтинг сразу 3 петербургских постройки. Стадион «Зенита» оказался на 11 строчке негативного топа.
- Знаменитый стадион «Зенита» клевали бакланы, пинали бараны. Кое-как его построили. Он стремно выглядит. Какая-то летающая тарелка с подпорками и шпилями. Все это случайно и хаотично. Ребята, у вас не вышло построить крутой стадион. У вас какое-то ***** из 70-х, вторичное убожество с закопанными миллиардами денег, - обрушивается с критикой блогер на своем канале в YouTube.
Реакция от «Газпром Арены» не заставила себя ждать. Официальный твиттер стадиона ответил Варламову жесткой саркастичной публикацией, расположив его на всех 100 позициях в рейтинге худших блогеров России.
"Газпром Арена" ответила Варламову жестким сарказмом. Фото: twitter.com/gazprom_arena
Добавим, что в рейтинге Варламова также оказался на 33 месте бизнес-центр Renaissance Hall и на 9 позиции ЖК «Сергей Есенин».
ИСТОЧНИК KP.RU