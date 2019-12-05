В ожидании оттепели нерпенок Крошик сделал в своем бассейне две лунки

СЕГОДНЯ 01:53 2019-12-05T01:53:34+03:00

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Сотрудники центра «Друзей балтийской нерпы» навестили Крошика в его любимом бассейне. Главный ластоногий тюленчик Петербурга в полном порядке и с радостью встретил начало зимы.

- Идет время, а Крошик год за годом делает луночки - такие малюсенькие, что можно высунуть только головенку или нос. Но вылезти на лед через эти отверстия у него не получится. Правда, в этом году он решил поддерживать две лунки, про запас. Уже некоторый прогресс, - пишут зоозащитники в соцсетях.

Бассейн Крошика сковал лед, однако нерпенок самостоятельно поддерживает жизнь лунок. Фото: vk.com/sealrescue

С 4 декабря в Петербург пришла своеобразная оттепель с плюсовой температурой, которая продержится до конца недели, так что Крошик вот-вот освободится от ледяного капкана. А когда его бассейн вновь застынет, то волонтеры будут приходить к нему в гости с кувалдой, на всякий случай.

Добавим, что ранее сотрудники центра «Друзей балтийской нерпы» сообщили, что Крошик рискует остаться вечным холостяком, поскольку никто из его потенциальных жен не хочет жить в неволе.

ИСТОЧНИК KP.RU