В ожидании оттепели нерпенок Крошик сделал в своем бассейне две лунки
Сотрудники центра «Друзей балтийской нерпы» навестили Крошика в его любимом бассейне. Главный ластоногий тюленчик Петербурга в полном порядке и с радостью встретил начало зимы.
- Идет время, а Крошик год за годом делает луночки - такие малюсенькие, что можно высунуть только головенку или нос. Но вылезти на лед через эти отверстия у него не получится. Правда, в этом году он решил поддерживать две лунки, про запас. Уже некоторый прогресс, - пишут зоозащитники в соцсетях.
Бассейн Крошика сковал лед, однако нерпенок самостоятельно поддерживает жизнь лунок. Фото: vk.com/sealrescue
С 4 декабря в Петербург пришла своеобразная оттепель с плюсовой температурой, которая продержится до конца недели, так что Крошик вот-вот освободится от ледяного капкана. А когда его бассейн вновь застынет, то волонтеры будут приходить к нему в гости с кувалдой, на всякий случай.
Добавим, что ранее сотрудники центра «Друзей балтийской нерпы» сообщили, что Крошик рискует остаться вечным холостяком, поскольку никто из его потенциальных жен не хочет жить в неволе.
ИСТОЧНИК KP.RU