В четверг, 5 декабря, в Петербурге будет до +6 тепла и с сильным ветром

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-05T08:29:33+03:00

А чтобы было совсем хорошо, во второй половине дня пойдет дождь

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Погоду в Петербурге «штормит» в прямом и переносном смысле. После заморозков и снегопадов пришла оттепель, а прогноз на 5 декабря обещает не только плюс на градуснике, но и дождь с сильным ветром. Такое характерно скорее для осени, но нет, на календаре зима.

- В четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Во второй половине дня дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит +4...+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такой прогноз обещает не только мокрые ноги с риском подхватить простуду, но и головные боли у метеозависимых горожан. А вот осторожным при нахождении на улице стоит быть каждому петербуржцу. Сильные порывы ветра до 18 метров в секунду, о которых накануне предупреждало местное управление МЧС, могут ронять дорожные знаки или больные деревья.

Сохранится такая погода и на ближайшие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU