На проспекте Энгельса иномарка насмерть сбила рабочего аварийной службы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-05T08:46:10+03:00

Мужчина в составе бригады занимался ремонтом контактной сети на трамвайных путях, когда его снесла «Мазда»

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Трагически закончились работы аварийной бригады, которая занималась ремонтом контактной трамвайной сети на проспекте Энгельса. Около двух часов ночи лихач на серебристой «Мазде» снес одного из монтажников. Мужчина скончался на месте.

- На проспекте Энгельса на трамвайных путях напротив дома 52 сбили насмерть мужчину. На месте две машины ДПС, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь человеку, он скончался на месте.

По предварительным данным, водитель иномарки, которая сбила находившегося на путях рабочего, был в состоянии опьянения. Он попытался скрыться с места ДТП, но его задержали патрули ГИБДД.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники дорожной полиции. Если виновником окажется водитель иномарки, то ему грозит несколько лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU