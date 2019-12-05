На проспекте Энгельса иномарка насмерть сбила рабочего аварийной службы
Трагически закончились работы аварийной бригады, которая занималась ремонтом контактной трамвайной сети на проспекте Энгельса. Около двух часов ночи лихач на серебристой «Мазде» снес одного из монтажников. Мужчина скончался на месте.
- На проспекте Энгельса на трамвайных путях напротив дома 52 сбили насмерть мужчину. На месте две машины ДПС, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь человеку, он скончался на месте.
По предварительным данным, водитель иномарки, которая сбила находившегося на путях рабочего, был в состоянии опьянения. Он попытался скрыться с места ДТП, но его задержали патрули ГИБДД.
В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники дорожной полиции. Если виновником окажется водитель иномарки, то ему грозит несколько лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU