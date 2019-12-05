Ночью в Будогощи горел деревянный дом на несколько квартир
Серьезный пожар произошел в ночь на четверг в Киришском районе Ленинградской области. около половины двенадцатого 4 декабря в деревне Будогощь вспыхнул двухэтажный многоквартирный жилой дом. Огонь возник на втором этаже и моментально охватил всю кровлю и часть здания.
- В 23:38 4 декабря 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Киришский район, д. Будогощь. На месте происшествия работали дежурные смены 58 и 59 пожарно-спасательных частей (8 человек, 2 единицы техники), - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленобласти.
По сведениям спасателей, горел дом на площади 96 квадратных метров. Уже через полчаса пожар был ликвидирован.
Некоторые жильцы к тому времени успели выбежать наружу, но судьба всех людей пока выясняется.
- С первого этажа, удалось всех спасти, со второго судьба не известна, там жили люди, - сообщают очевидцы пожара в соцсетях.
В МЧС сведений о пострадавших при ЧП нет. Причины возгорания выясняют дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU