В Гатчине 70-летняя мошенница сняла с 78-летней пенсионерки порчу, а заодно и золотые украшения

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-05T10:38:36+03:00

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Полиция Гатчинского района Ленинградской области задержала 70-летнюю пенсионерку, которая обворовала свою 78-летнюю «коллегу». Более пожилая женщина под видом снятия порчи лишилась драгоценностей и наличных денег.

- 3 декабря 2019 года около полудня злоумышленница увидела свою потенциальную жертву на улице и предложила снять с нее порчу. В квартире на улице Новоселов она взяла с пожилой хозяйки 2,5 тысячи рублей и золотые украшения на сумму более 3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Впрочем, далеко с похищенным пожилая мошенница уйти не успела. Прямо на месте преступления, с поличным ее задержали стражи порядка. Уже в отделении выяснилось, что 70-летняя женщина была судима за мошенничество и кражу. Теперь ей светит новый срок, дело заведено по знакомой статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU