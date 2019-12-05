Ревнивый муж убил человека, застав жену с семью мужчинами в квартире в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-05T11:11:45+03:00

Гражданин Таджикистана приехал к жене в гости в Петербурге и зарезал ее соседа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Смертельная сцена ревности произошла в центре Петербурга. Во вторник, 3 декабря, 37-летний житель Таджикистана приехал в гости к своей жене. 31-летняя женщина, уроженка Ленобласти, жила в съемной трехкомнатной квартире в доме 1 по улице Ефимова. Но не одна. Вместе с ней там еще было семь земляков ее супруга. Мужчина не смог выдержать одолевавшую его бурю эмоций и схватился за нож.

- В ночь на среду, 4 декабря, между только приехавшим мужчиной и 29-летним соседом женщины разразилась ссора на почве неприязненных отношений. Ревнивый супруг взял нож и воткнул его в левую часть грудной клетки своего оппонента, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рана оказалась смертельной. Как только ревнивец увидел, что сосед умер, бросился бежать. Оставшаяся с трупом женщина в ужасе набрала 112 и рассказала о том, что сделал ее супруг.

Прибывшие на место убийства полицейские осмотрели помещение, сняли отпечатки пальцев и записали приметы мужчины. Также правоохранители задержали еще шестерых жителей коммуналки, которые находятся там без регистрации. Большинство работают грузчиками на Сенном и Апраксином рынке.

По факту возбуждено уголовное дело. Гостя Северной столицы разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU