Обугленный труп нашли на пепелище сгоревшего дома в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-05T11:35:06+03:00

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В ночь на четверг, 5 декабря, в деревне Клопицы Волосовского района Ленинградской области произошел пожар. Небольшой жилой дом, в 48 квадратов, вспыхнул, как свеча, сгорев почти дотла. Восемь пожарных тушили огонь из двух машин. Когда спасатели начали осматривать пепелище, то нашли под завалами обгоревший труп.

- Тело обгорело и сильно закоптилось. Опознанию подлежит с трудом, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сгоревший дом принадлежит 57-летней женщине, живущей в этой же деревне. Она пояснила, что в нем раньше жила ее покойная сестра со своим мужчиной. Ему 59 лет, злоупотребляет алкоголем. Скорее всего обгоревшее тело принадлежит ему.

Также женщина рассказала, что летом в доме уже было возгорание из-за неисправной электропроводки. Как возник пожар в этот раз, пока что выясняют эксперты. Но причиной могла стать еще и печь, используемая для обогрева жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU