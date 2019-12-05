2019-12-05T11:42:07+03:00
Общество

Финляндию свяжут с Карелией водным туристическим маршрутом через Петербург

Путь будет проходить через Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро
Петр КИБЕР
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Путь из Финляндии в Россию начнется на Сайменском канале. Фото: postimuseo.fiПуть из Финляндии в Россию начнется на Сайменском канале. Фото: postimuseo.fi
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Новый туристический водный маршрут в скором времени может появиться на Северо-Западе России. Путь должен связать Карелию с Финляндией, но не напрямую, через Санкт-Петербург. Такой бизнес-проект сейчас разрабатывают финские инвесторы.

- Планируется открытие водного сообщения между Савонлинной, Лаппеенрантой, Выборгом, Санкт-Петербургом и через Ладожское озеро - с Сортавалой, - рассказала ТАСС представитель агентства по развитию бизнеса финского региона Савонлинна (Savonlinna business services) Алена Цимбалова.

Сейчас идет изучение этого маршрута и расчет его экономического обоснования. В Морском порту Петербурга, куда финны обращались, уже одобрили идею.

По расчетам, путешествие в одну сторону займет 5 дней. Курсировать на линии будут два судна по 200 пассажиров каждое.

Предварительные инвесторы у проекта уже есть, осталось все обговорить и найти подходящие корабли, так как ширина Сайменского канала не дает ходить по нему большим круизным судам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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