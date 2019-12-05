Александровские ворота на Охте будут арендовать за рубль ученые-химики

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-05T12:11:33+03:00

Александровские ворота на берегу Охты были построены в начале XIX века к визиту Александра I.

НИИ должен будет за 7 лет отремонтировать разрушенный памятник архитектуры

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Комитет имущественных отношений подвел итоги торгов по аренде Александровских ворот Охтинских пороховых заводов. Победителем аукциона стал НИИ химических волокон и композиционных материалов с экспериментальным заводом.

- Торги проходили в рамках городской программы «Аренда памятника за 1 рубль». Их итоги подвели 4 декабря. Договор между Смольным и НИИ будет заключен на 49 лет, - уточнили в пресс-службе КИО.

После этого в течение семи лет ученые должны будут в течение семи лет по согласованию с КГИОП отремонтировать ворота. Во время восстановления памятника арендная плата составит 6300 рублей в месяц. После восстановления памятника НИИ по условиям программы получит право на льготную арендную плату и будет платить 1 рубль за 1 кв. метр объекта в год.

Александровские ворота на берегу Охты были построены в начале XIX века к визиту Александра I, посетившего пороховой завод в 1806 году.

ИСТОЧНИК KP.RU