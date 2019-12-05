Банда кабанов бегает по дорогам в Ленобласти
Петербургского автолюбителя неожиданно удивили кабаны, бегающие в Ленинградской области. Мужчина в четверг, 5 декабря, заметил животных, перебегавших через дорогу в Тосненском районе. Лесные хряки шли небольшой компанией – 3-5 свиней, не обращая внимания на поток автомобилей.
- Кабаны – камикадзе, - воскликнул автомобилист, увидев свиней, появившихся на его пути.
Действительно, в Ленобласти не редкость, когда лестные жители выбегают на оживленные трассы для того, чтобы перекочевать в другое место. Разумеется, животные не соблюдают ПДД, поэтому нередко бывают трагические инциденты – звери попадают под колеса автомобилей.
Последний раз инцидент произошел в черте Петербурга на Московском шоссе 19 ноября. Около семи часов утра в районе поселка Шушары белая «Шкода» на скорости сбила лося, который неожиданно выскочил на трассу. Водитель остался жив, машина помялась, а вот животное погибло.
Кабаны на дороге в Тосненском районе Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU