Банда кабанов бегает по дорогам в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-05T18:54:21+03:00

Лесные свиньи кочуют по региону в поисках подходящего места для зимовки [видео]

Изменить размер текста: A A

Петербургского автолюбителя неожиданно удивили кабаны, бегающие в Ленинградской области. Мужчина в четверг, 5 декабря, заметил животных, перебегавших через дорогу в Тосненском районе. Лесные хряки шли небольшой компанией – 3-5 свиней, не обращая внимания на поток автомобилей.

- Кабаны – камикадзе, - воскликнул автомобилист, увидев свиней, появившихся на его пути.

Действительно, в Ленобласти не редкость, когда лестные жители выбегают на оживленные трассы для того, чтобы перекочевать в другое место. Разумеется, животные не соблюдают ПДД, поэтому нередко бывают трагические инциденты – звери попадают под колеса автомобилей.

Последний раз инцидент произошел в черте Петербурга на Московском шоссе 19 ноября. Около семи часов утра в районе поселка Шушары белая «Шкода» на скорости сбила лося, который неожиданно выскочил на трассу. Водитель остался жив, машина помялась, а вот животное погибло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748050" frameborder="0"></iframe> Кабаны на дороге в Тосненском районе Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU