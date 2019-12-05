2019-12-05T19:28:35+03:00
Общество

Автобус №330 от метро «Шушары» продлят до ж/д вокзала в Колпино

На это повлияли массовые жалобы горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Давка в автобусе №330 по утрам - привычное дело для местных жителей. Фото: vk.com/my.shusharyДавка в автобусе №330 по утрам - привычное дело для местных жителей. Фото: vk.com/my.shushary
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Стало известно, что с 9 декабря 2019 года станцию метро «Шушары» и вокзал в Колпино все же соединят автобусами. Ранее местные жители массово жаловались на давку на экспресс-маршруте №330 по утрам. Да и добраться без пересадок до «Шушар» некоторым не представлялось возможным. Наконец-то просьбы горожан услышали.

- С 9 декабря продлевается трасса автобуса-экспресса № 330 до остановки «Колпино, вокзал» и отменяется заезд на улицу Анисимова. Итоговый маршрут выглядит так - от конечной остановки «Метро «Шушары» по действующей трассе до Оборонной улицы, далее по Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку до Привокзальной площади, а затем до конечной остановки «Колпино, вокзал», - сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Теперь продленный маршрут автобуса №330 выглядит так. Фото: orgp.spb.ru

Теперь продленный маршрут автобуса №330 выглядит так. Фото: orgp.spb.ru

Также петербуржцы негодовали, что автобус №330 ходит достаточно редко. Однако об уменьшении интервала движения в расписании речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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