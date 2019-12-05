Автобус №330 от метро «Шушары» продлят до ж/д вокзала в Колпино
Стало известно, что с 9 декабря 2019 года станцию метро «Шушары» и вокзал в Колпино все же соединят автобусами. Ранее местные жители массово жаловались на давку на экспресс-маршруте №330 по утрам. Да и добраться без пересадок до «Шушар» некоторым не представлялось возможным. Наконец-то просьбы горожан услышали.
- С 9 декабря продлевается трасса автобуса-экспресса № 330 до остановки «Колпино, вокзал» и отменяется заезд на улицу Анисимова. Итоговый маршрут выглядит так - от конечной остановки «Метро «Шушары» по действующей трассе до Оборонной улицы, далее по Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку до Привокзальной площади, а затем до конечной остановки «Колпино, вокзал», - сообщает комитет по транспорту Петербурга.
Теперь продленный маршрут автобуса №330 выглядит так. Фото: orgp.spb.ru
Также петербуржцы негодовали, что автобус №330 ходит достаточно редко. Однако об уменьшении интервала движения в расписании речи пока не идет.
ИСТОЧНИК KP.RU