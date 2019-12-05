На станции метро «Достоевская» на рельсы упал пассажир

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-05T20:00:53+03:00

На станции метро «Достоевская» на рельсы по неизвестным причинам упал пассажир. Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение по оранжевой ветке на время ограничили

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5 декабря около 19:25 на станции метро «Достоевская» на рельсы внезапно упал пожилой мужчина. Движение поездов по оранжевой ветке подземки временно ограничили.

- Составы на линии № 4 движутся только от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского», - передавала пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

По словам пассажиров подземки, перерыв в движении поездов оказался совсем недолгим. Люди не стали расходиться и позже успешно попали на нужный маршрут. После 19:33 оранжевая линия метрополитена заработала в нормальном режиме.

Затем в пресс-службе метрополитена рассказали, что пожилой мужчина жив, его оперативно достали на платформу. Оказалось, что вечером он знатно перебрал с крепким алкоголем. Возможно, именно пьяное состояние подкосило его координацию, в результате чего он и свалился на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU