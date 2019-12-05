Пожарные спасли мужчину из вспыхнувшей квартиры в многоэтажке на Хасанской улице

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-05T20:31:32+03:00

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5 декабря около 16:50 вспыхнула однокомнатная квартира в многоэтажном доме на Хасанской улице. Очевидцы ужаснулись яркому пламени, которое виднелось из окна на третьем этаже здания. Оказалось, что в заложниках горящей однушки находился 45-летний мужчина, ждавший помощи.

- 15 пожарных и 3 единицы техники быстро прибыли на место происшествия. В 17:07 огонь ликвидировали. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пострадал мужчина, находившийся во вспыхнувшей комнате. Его вынесли из огня и передали врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Во время тушения пожара спасатели МЧС срочно эвакуировали пятерых жильцов ближайших квартир. Двое из них – дети. С соседями горевшей однушки все в порядке, не считая цепкого запаха гари, который пока что им мешает. Причины пожара сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU