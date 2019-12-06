2019-12-06T00:10:29+03:00
Общество

Смольный заверил, что СКК сохранит свой архитектурный облик после реконструкции

В ЗакСе прошли слушания по реконструкции СКК «Петербургский»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сейчас в СКК проходят противоаварийные работы, здание комплекса обнесли забором.Сейчас в СКК проходят противоаварийные работы, здание комплекса обнесли забором.Фото: Артем КИЛЬКИН
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5 декабря в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялись слушания по проекту реконструкции СКК. Отдельное внимание уделили запрету жилой застройки вокруг обновленного спортивного комплекса, а также финансированию работ.

- Все расходы на эксплуатацию обновленного СКК после завершения реконструкции лягут на плечи концессионера. Город здесь потратит ровно ноль рублей. Всего же предполагаемая стоимость реконструкции - около 24-25 млрд рублей. При этом Петербург заплатит не более 10 млрд. Возможно, в финансировании помогут и федеральные средства, - сообщил председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов.

Парламентарии и профильные комитеты Смольного отметили, что СКК сохранит свой архитектурный облик после реконструкции. Внешний вид здания все еще обсуждается.

Напомним, сейчас в СКК, обнесенном забором, проходят инженерно-геодезические изыскания и противоаварийные работы. В частности, там уже демонтировали элементы освещения и трибуны с креслами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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