Два человека погибли и два пострадали в лобовом столкновении «Лады» и «Тойоты» в Бокситогорском районе Ленобласти
Смертельное ДТП произошло ранним утром пятницы в Бокситогорском районе Ленинградской области. Здесь, на 386-м километре автодороги Вологда - Тихвин лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Тойота».
- Около 4:10 6 декабря водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В отечественной «десятке» ехали четверо молодых мужчин. На месте аварии погибли 23-летний водитель и его пассажир - на вид около 30 лет. Еще два человека, ехавшие на заднем сиденье, 28 и 26 лет получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Водитель «Тойоты» если и был ранен, то смог сбежать с места ДТП. Сейчас его активно ищет полиция. Очевидцы аварии утверждают, что в салоне иномарки нашлись бутылки со спиртным.
На месте смертельного столкновения работают сотрудники дорожной полиции, которые установят обстоятельства и причины трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU