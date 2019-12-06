Два человека погибли и два пострадали в лобовом столкновении «Лады» и «Тойоты» в Бокситогорском районе Ленобласти

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-06T09:24:27+03:00

Под Бокситогорском водитель "Тойоты Камри" устроил смертельное ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Мужчину ищет полиция. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Смертельное ДТП произошло ранним утром пятницы в Бокситогорском районе Ленинградской области. Здесь, на 386-м километре автодороги Вологда - Тихвин лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Тойота».

- Около 4:10 6 декабря водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В отечественной «десятке» ехали четверо молодых мужчин. На месте аварии погибли 23-летний водитель и его пассажир - на вид около 30 лет. Еще два человека, ехавшие на заднем сиденье, 28 и 26 лет получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Водитель «Тойоты» если и был ранен, то смог сбежать с места ДТП. Сейчас его активно ищет полиция. Очевидцы аварии утверждают, что в салоне иномарки нашлись бутылки со спиртным.

На месте смертельного столкновения работают сотрудники дорожной полиции, которые установят обстоятельства и причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU