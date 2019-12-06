2019-12-06T09:56:29+03:00
Происшествия

В Пулково поймали телефонного террориста

Житель Владимирской области был в розыске за заведомо ложное сообщение о взрыве
Петр КИБЕР
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В Пулково поймали жителя Владимира, которого искали за телефонный терроризм.В Пулково поймали жителя Владимира, которого искали за телефонный терроризм.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Шутки с сообщениями о ложных терактах ,что называется, достали уже всех. Петербург который день переживает очередную волну минирований школ, больниц, судов и прочих учреждений. Но всем шутникам, сообщающим о бомбе, стоит помнить, что их деяния уголовно наказуемы. И даже один телефонный звонок с угрозами может стоить серьезных неприятностей. Так, в Петербургском аэропорту Пулково поймали разыскиваемого «террориста».

- Сотрудниками транспортной полиции при отработке пассажиропотока на территории аэропорта Пулково выявлен 34-летний житель Владимира, - сообщает пресс-служба регионального Управления на транспорте МВД России.

Мужчина находился в федеральном розыске по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчина с июня 2019 года скрывался от правосудия, но при этом решил лететь на самолете, где, как известно, есть жесткий паспортный контроль. Сейчас незадачливый владимирец задержан, его ждет этапирование в родной город. Ему грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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