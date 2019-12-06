2019-12-06T10:33:10+03:00
Общество

В Петербурге заметили служебную машину «Министерства пыли РФ»

Автомобиль в спецраскраске сняли на видео удивленные горожане
Петр КИБЕР
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Спецмашину нового "министерства" заметили на улицах города. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today_unpublishedСпецмашину нового "министерства" заметили на улицах города. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today_unpublished
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Каких только машин не увидишь на дорогах большого города. Здесь ездят и «лохматые» ВАЗы дремучих годов и дорогущие иномарки ценой в десятки миллионов рублей и, конечно же, сотни машин спецслужб в соответствующей раскраске. Есть и всякие шутники, маскирующиеся под них. Так, на улицах Петербурга был замечен автомобиль «Министерства пыли РФ».

- Иду я значит, никого не трогаю и что вижу: машина Министерства пыли Российской Федерации. Питерское отделение, - сообщает на видео блогер, опубликовавший видео в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Точное место парковки серебристого «Киа Сид» с номерами Ленинградской области он не назвал, но пользователи соцсетей в комментариях пишут, что видели машину неподалеку от ТРК «Варшавский экспресс» на Обводном канале.

Надо сказать, что копирование цветографических схем, по которым красят машины полиции и прочих спецслужб, запрещено законом, так что у водителя могут быть неприятности, если ГИБДД обратит на него внимание.

Естественно, что никакого Министерства пыли в России не существует.

В Санкт-Петербурге заметили спецмашину «Министерства пыли России».Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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