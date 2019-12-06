В Петербурге заметили служебную машину «Министерства пыли РФ»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-06T10:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Каких только машин не увидишь на дорогах большого города. Здесь ездят и «лохматые» ВАЗы дремучих годов и дорогущие иномарки ценой в десятки миллионов рублей и, конечно же, сотни машин спецслужб в соответствующей раскраске. Есть и всякие шутники, маскирующиеся под них. Так, на улицах Петербурга был замечен автомобиль «Министерства пыли РФ».

- Иду я значит, никого не трогаю и что вижу: машина Министерства пыли Российской Федерации. Питерское отделение, - сообщает на видео блогер, опубликовавший видео в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Точное место парковки серебристого «Киа Сид» с номерами Ленинградской области он не назвал, но пользователи соцсетей в комментариях пишут, что видели машину неподалеку от ТРК «Варшавский экспресс» на Обводном канале.

Надо сказать, что копирование цветографических схем, по которым красят машины полиции и прочих спецслужб, запрещено законом, так что у водителя могут быть неприятности, если ГИБДД обратит на него внимание.

Естественно, что никакого Министерства пыли в России не существует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748133" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге заметили спецмашину «Министерства пыли России».Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU