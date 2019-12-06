Иномарку с бриллиантом за 1,5 миллиона угнали на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-06T11:01:14+03:00

У новгородского бизнесмена в Петербурге угнали машину с деньгами и бриллиантом за 1,5 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дорогостоящей машине было дорогое украшение и около 4 миллионов рублей

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Полиция Московского района Петербурга занимается розыском дорогостоящего автомобиля, в котором находилась круглая сумма денег и сверкающий бриллиант в 1,08 карат. Новенькую машину марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» 41-летнего бизнесмена угнали буквально за десять минут днем в четверг, 5 декабря. Хранящееся в авто оказалось дороже, чем сам транспорт.

- В 16:34 часа четверга 41-летний предприниматель из Новгородской области позвонил в полицию Петербурга и сообщил, что у него угнали машину. Он оставил свой элитный автомобиль возле бизнес-центра в доме 34, корпус 2, по Новоизмайловскому проспекту всего на десять минут, а когда вернулся, авто уже не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сама «Тойота Лэнд Крузер Прадо» 2019 года выпуска стоит порядка 3,6 миллионов рублей. Однако в ее салоне осталась сумка за 10 тысяч, в которой было более 3,8 миллионов рублей, смартфон за 50 тысяч, цепочка из белого золота за 20 тысяч и бриллиант в 1,8 карат. Такой камушек стоит 1,5 миллиона рублей. Так, общая сумма ущерба казалась высока – почти 9,3 миллионов.

Правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к розыску автомобиля и угонщика. Также они изучают видеозаписи, на которых зафиксирован момент кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU