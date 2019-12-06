В Петербурге предложили не депортировать иностранцев, которые ошиблись с датой выезда из России

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-06T11:28:52+03:00

В Петербурге предложили не депортировать иностранцев, которые ошиблись с датой выезда из страны на один день Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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С момента появления электронной визы, в Петербурге увеличился турпоток. Однако некоторые приезжие допускают ошибки, как при оформлении документов, так путаются с датами посещения. Депутаты Северной столицы в пятницу, 6 декабря, предложили не депортировать иностранцев, которые неверно рассчитали дату выезда из России и покинули страну на сутки позже. Касаться это будет только тех, кто приехал в Петербург или Ленобласть по электронной визе.

- Зарубежные гости, приезжающие в Петербург, нередко отсчитывают разрешенные электронной визой 8 суток пребывания с момента фактического прибытия в Россию, тогда как исчисляться они должны от начала суток даты въезда. Из-за этого, людям приходится задерживаться до вынесения решения суда о нарушении правил пребывания и покидать страну с актом о депортации, - считает депутат ЗакСа города на Неве Денис Четырбок.

Парламентарии считают, что в таких случаях нужно применять более мягкую меру. Например, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 6 декабря.

С 1 октября, как начала работать электронная виза, по 25 ноября 2019 года в Петербург и Ленобласть въехали более 34 тысяч иностранных туристов. Чаще всего это граждане Эстонии, Латвии, Финляндии и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU