В Петербурге закрылось Генконсульство Финляндии
Сегодня, 6 декабря, Финляндская Республика отмечет национальный праздник - День независимости. По этому случаю в стране объявлен выходной. Не будут работать и все дипломатические представительства Суоми за рубежом. В том числе Генконсульство в Санкт-Петербурге.
- Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закрыто в День независимости Финляндии, - сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».
По случаю торжества, в Евангелическо-лютеранском приходе Церкви Святой Марии на Большой Конюшенной,8 состоялась праздничная служба, на которую пришли сотрудники консульства и финны, проживающие в городе на Неве.
Также 6 декабря не будут работать посольство в Москве и консульские отделы в Петрозаводске и Мурманске. А вот визовых центров это ограничение не коснется, они функционируют в обычном режиме.
К слову, жителям Северо-Запада России, которые собираются на новогодние праздники в Финляндию, советуют оформлять визу заранее. В это время сроки ее оформления всегда увеличиваются.
Напомним, что с февраля 2020 года финский шенген можно сделать на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU