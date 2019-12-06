В Петербурге закрылось Генконсульство Финляндии

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-06T11:28:54+03:00

Но без паники - только на один день по случаю национального праздника

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Сегодня, 6 декабря, Финляндская Республика отмечет национальный праздник - День независимости. По этому случаю в стране объявлен выходной. Не будут работать и все дипломатические представительства Суоми за рубежом. В том числе Генконсульство в Санкт-Петербурге.

- Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закрыто в День независимости Финляндии, - сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».

По случаю торжества, в Евангелическо-лютеранском приходе Церкви Святой Марии на Большой Конюшенной,8 состоялась праздничная служба, на которую пришли сотрудники консульства и финны, проживающие в городе на Неве.

Также 6 декабря не будут работать посольство в Москве и консульские отделы в Петрозаводске и Мурманске. А вот визовых центров это ограничение не коснется, они функционируют в обычном режиме.

К слову, жителям Северо-Запада России, которые собираются на новогодние праздники в Финляндию, советуют оформлять визу заранее. В это время сроки ее оформления всегда увеличиваются.

Напомним, что с февраля 2020 года финский шенген можно сделать на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU