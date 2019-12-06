2019-12-06T12:03:41+03:00
Общество

В Петербурге уничтожили 27 тонн польских груш

Санкционные фрукты обнаружили инспекторы Северо-Западного таможенного управления
Петр КИБЕР
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В Петербурге уничтожили 21 тонну польских груш. Фото: СЗТУВ Петербурге уничтожили 21 тонну польских груш. Фото: СЗТУ
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Незавидная судьба ждала 27 тонн свежайших польских груш, которые на одном из складов овощной базы в Петербурге обнаружили инспекторы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Фрукты сорта «конференц», единственная вина которых состоит в том, что они имеют санкционное происхождение, пустили под гусеницы бульдозера.

- Более 27 тонн польских груш изъято у арендатора складского помещения в результате проведенного 4 декабря таможенного осмотра помещений и территорий одной из крупнейших плодовоовощных баз Петербурга, - сообщает пресс-служба СЗТУ. - Вся партия была уничтожена.

Таможенники отмечают, что запрет на ввоз санкционных фруктов, происхождением из стран ЕС, США и некоторых других государств продлен до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что на днях сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли и уничтожили 4,5 тонны опасной красной икры, а в середине ноября пострадал еще один символ нового года - под нож пошла 21 тонна американских мандаринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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