Участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору задержали

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-06T12:20:17+03:00

Несчастная стала жертвой четверых мужчин, которые пользовались ею с ночи до утра

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В Ленинградской области задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании. 33-летний гражданин Узбекистана пару месяцев находился в федеральном розыске, пока 4 декабря 2019 года его не нашли в деревне Дятлицы Ломоносовского района. Теперь ему грозит тюремный срок.

- Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 августа 2019 года в доме 4 по Сибирской улице в Сосновом Бору. По рассказам пострадавшей, с 11 часов вечера до 8 утра четверо мужчин поочередно насиловали ее, попутно избивая, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же после изнасилования, 26 августа, было возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых. Все они находятся под стражей.

Четвертый задержанный уже привлекался к ответственности за подделку документов. Сейчас всем подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 10 лет каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU