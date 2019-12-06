Участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору задержали
В Ленинградской области задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании. 33-летний гражданин Узбекистана пару месяцев находился в федеральном розыске, пока 4 декабря 2019 года его не нашли в деревне Дятлицы Ломоносовского района. Теперь ему грозит тюремный срок.
- Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 августа 2019 года в доме 4 по Сибирской улице в Сосновом Бору. По рассказам пострадавшей, с 11 часов вечера до 8 утра четверо мужчин поочередно насиловали ее, попутно избивая, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Сразу же после изнасилования, 26 августа, было возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых. Все они находятся под стражей.
Четвертый задержанный уже привлекался к ответственности за подделку документов. Сейчас всем подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 10 лет каждому.
ИСТОЧНИК KP.RU