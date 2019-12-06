2019-12-06T13:08:51+03:00
Общество

Рост тарифов на воду в Петербурге снизится в 2020 году

С 1 июля стоимость водоотведения для петербуржцев обойдется в 32,53 рублей за кубометр
Лилия КОЗЛОВА
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Темпы роста тарифов на воду в Петербурге продолжат снижаться в 2020 годуТемпы роста тарифов на воду в Петербурге продолжат снижаться в 2020 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Темпы роста тарифов на воду в Петербурге в 2020 году будут снижаться. Городской «Водоканал» продолжает работу по исключению неэффективных операционных затрат. Это позволило установить тарифы, которые вступят в силу с 1 июля, с исторически минимальным темпом роста - 3,0% для группы «Население» и 2,8% в отношении остальных групп потребителей. С 2011 года это наименьший прирост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Так, с 1 июля 2020 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения установлены в размере 32,53 рублей за кубический метр. Для прочих потребителей стоимость водоснабжения составит 36,64 рублей и 42,94 рублей за водоотведение, - сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Изначально предполагалось, что на 2016-2020 годы тарифы будут расти на 10-12% ежегодно. Однако после пересмотра, суммарная экономия потребителей за период с 1 июля 2020 по 01 июля 2021 года составит 1,7 миллиардов рублей.

Важно отметить, что за счет сэкономленных средств в 2019 году было восстановлено три городских фонтана, за ремонт которых проголосовали петербуржцы. Новая финансовая политика позволит Водоканалу больше ресурсов направлять на ремонт, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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