2019-12-06T13:26:45+03:00
Общество

В борьбе за тополя на канале Грибоедова победили рубщики - деревья спилили

Вместо семи вековых растений здесь обещают посадить 20 новых лип
Петр КИБЕР
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На канале Грибоедова начали рубить вековые тополя. Фото: Борис Вишневский / vk.com/id2480895На канале Грибоедова начали рубить вековые тополя. Фото: Борис Вишневский / vk.com/id2480895
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Утром 6 декабря закончилось противостояние жителей набережной канала Грибоедова с коммунальщиками, которые собирались спились стоящие здесь семь тополей. Чиновники называли деревья гнилыми и опасными, а защитники им не верили. Но в итоге деревья все же пали от бензопилы.

- Не удается прекратить снос деревьев на набережной канала Грибоедова, 119. Утром спилили два дерева, - пишет на своей странице в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Парламентарий даже обратился по этому поводу в Комитет по благоустройству, там ответили, что деревья были больные и для безопасности людей тополя пришлось спилить. Но «голым» участок набережной не останется. Здесь будут высажены двадцать 4-метровыхметровых лип.

Напомним, что на этой неделе защитники зеленых насаждений даже выходили на одиночные пикеты, но защитить столетние тополя от вырубки не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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