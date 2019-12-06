В борьбе за тополя на канале Грибоедова победили рубщики - деревья спилили
Утром 6 декабря закончилось противостояние жителей набережной канала Грибоедова с коммунальщиками, которые собирались спились стоящие здесь семь тополей. Чиновники называли деревья гнилыми и опасными, а защитники им не верили. Но в итоге деревья все же пали от бензопилы.
- Не удается прекратить снос деревьев на набережной канала Грибоедова, 119. Утром спилили два дерева, - пишет на своей странице в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.
Парламентарий даже обратился по этому поводу в Комитет по благоустройству, там ответили, что деревья были больные и для безопасности людей тополя пришлось спилить. Но «голым» участок набережной не останется. Здесь будут высажены двадцать 4-метровыхметровых лип.
Напомним, что на этой неделе защитники зеленых насаждений даже выходили на одиночные пикеты, но защитить столетние тополя от вырубки не получилось.
ИСТОЧНИК KP.RU