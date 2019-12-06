2019-12-06T13:36:10+03:00
Общество

Аналитики выяснили, где подзаработать в Петербурге перед Новым годом

Вариантов много: от пекаря до шофера Деда Мороза
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Перед новым годом в Петербурге нарасхват: курьеры, грузчики и водители.Перед новым годом в Петербурге нарасхват: курьеры, грузчики и водители.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Аналитика сервиса «Авито» выяснили, куда можно податься петербуржцу, который хочет немного подзаработать перед наступлением Нового года. Деньги вообще лишними никогда не бывают, а в преддверии праздника трат становится больше.

Проанализировав публикуемые вакансии, специалисты пришли к выводу, что больше всего денег можно поднять в автомобильном бизнесе, транспортной сфере или на производстве.

- На сайтах перед грядущими праздниками появляется все больше вакансий с предложениями «частички» или «удаленки». Сейчас таких объявлений на сайте больше половины, - рассказали авторы исследования.

Нарасхват курьеры, грузчики и водители, в том числе шоферы Деда Мороза. Активно ищут работодатели пекарей, швей и уборщиц.

Отметим, что сейчас так называемые новогодние вакансии стали больше оплачиваться. Доход у людей, которые трудятся в этом сегменте, подрос на 10% и составляет порядка 35 тысяч рублей. При этом в Петербурге эта сумма составляет 37 тыс. рублей. По величине оклада его опередили Москвеа, Ростову-на-Дону и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Росгвардии подбрасывали петербуржцам наркотики, чтобы потом вымогать взятки
20 продуктовых магазинов «7Я семьЯ» закроют в Петербурге
Сантиметрового клопа достала петербурженка из упаковки с замороженными овощами
Из-за матча «Зенита» с «Динамо» в Петербурге ограничат движение
«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года
Юрий Смирнов стал начальником аппарата губернатора Петербурга
Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения во «ВКонтакте»
Рядом с главным штабом Эрмитажа могут построить бизнес-центр или гостиницу
Блокадную булочную на Петроградке откроют после ремонта
В борьбе за тополя на канале Грибоедова победили рубщики - деревья спилили
Рост тарифов на воду в Петербурге снизится в 2020 году
Петербуржца в наушниках насмерть сбил поезд
Участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору задержали
В Петербурге уничтожили 27 тонн польских груш
Связали няню и избили девочку: Грабители в масках залезли в частный дом бизнесмена в Сосновом Бору
В Петербурге закрылось Генконсульство Финляндии