Аналитики выяснили, где подзаработать в Петербурге перед Новым годом

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-06T13:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитика сервиса «Авито» выяснили, куда можно податься петербуржцу, который хочет немного подзаработать перед наступлением Нового года. Деньги вообще лишними никогда не бывают, а в преддверии праздника трат становится больше.

Проанализировав публикуемые вакансии, специалисты пришли к выводу, что больше всего денег можно поднять в автомобильном бизнесе, транспортной сфере или на производстве.

- На сайтах перед грядущими праздниками появляется все больше вакансий с предложениями «частички» или «удаленки». Сейчас таких объявлений на сайте больше половины, - рассказали авторы исследования.

Нарасхват курьеры, грузчики и водители, в том числе шоферы Деда Мороза. Активно ищут работодатели пекарей, швей и уборщиц.

Отметим, что сейчас так называемые новогодние вакансии стали больше оплачиваться. Доход у людей, которые трудятся в этом сегменте, подрос на 10% и составляет порядка 35 тысяч рублей. При этом в Петербурге эта сумма составляет 37 тыс. рублей. По величине оклада его опередили Москвеа, Ростову-на-Дону и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU