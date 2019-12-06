Рядом с главным штабом Эрмитажа могут построить бизнес-центр или гостиницу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-06T13:40:27+03:00

«Мойка, 26» - последний участок под застройку в центре Петербурга, он находится напротив главного штаба Эрмитажа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний участок под застройку в центре Петербурга ушел с молотка за 461,6 млн рублей

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Теперь напротив главного штаба Эрмитажа может вырасти новая гостиница или бизнес-центр. Комплекс из трех зданий на набережной реки Мойки, 26 ушел с молотка за рекордную сумму в 461,66 млн рублей. Его новым владельцем стал Октябрьский электровагоноремонтный завод

- Завод является структурой Трансмашхолдинга. Здания были куплены с возможностью его редевелопмента. Общая площадь помещений составляет 4,1 тысячи кв. метров, а земельный участок рядом с ними 2,4 тысячи кв. метров, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Сейчас здания находятся в плачевном состоянии, не являются памятниками, поэтому для инвестора открываются крайне широкие возможности. В РАД полагают, что здесь может появиться гостиница, апартаменты или бизнес-центр. По крайней мере, такие варианты возможны по градостроительному регламенту.

- «Мойка, 26» - буквально последний участок под застройку в центре Петербурга, эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта. Локация предполагает, что это будут объекты высокого класса, - отметила замгендиректора РАД Динара Усеинова.

Место, действительно, вдохновляет – совсем рядом Дворцовая площадь, всего 300 метров от Невского проспекта, а напротив - главный штаб Эрмитажа.

ИСТОЧНИК KP.RU