Рядом с главным штабом Эрмитажа могут построить бизнес-центр или гостиницу
Теперь напротив главного штаба Эрмитажа может вырасти новая гостиница или бизнес-центр. Комплекс из трех зданий на набережной реки Мойки, 26 ушел с молотка за рекордную сумму в 461,66 млн рублей. Его новым владельцем стал Октябрьский электровагоноремонтный завод
- Завод является структурой Трансмашхолдинга. Здания были куплены с возможностью его редевелопмента. Общая площадь помещений составляет 4,1 тысячи кв. метров, а земельный участок рядом с ними 2,4 тысячи кв. метров, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.
Сейчас здания находятся в плачевном состоянии, не являются памятниками, поэтому для инвестора открываются крайне широкие возможности. В РАД полагают, что здесь может появиться гостиница, апартаменты или бизнес-центр. По крайней мере, такие варианты возможны по градостроительному регламенту.
- «Мойка, 26» - буквально последний участок под застройку в центре Петербурга, эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта. Локация предполагает, что это будут объекты высокого класса, - отметила замгендиректора РАД Динара Усеинова.
Место, действительно, вдохновляет – совсем рядом Дворцовая площадь, всего 300 метров от Невского проспекта, а напротив - главный штаб Эрмитажа.
ИСТОЧНИК KP.RU