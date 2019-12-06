Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения во «ВКонтакте»
Депутаты петербургского ЗакСа предложили обязать глав районных администраций и председателей комитетов отвечать на сообщения в соцсетях в обязательном, установленном законом порядке.
Законопроект об этом уже одобрили члены парламентского комитета по законодательству на заседании 6 декабря. Один из авторов документа Денис Четырбок пояснил, что именно так можно наладить быструю обратную связь с петербуржцами, которым гораздо проще «написать сообщение во «ВКонтакте» и получить на него оперативный ответ».
- Обращения, которые поступают через страницы в социальных сетях, должны незамедлительно запускаться в работу. При согласии заявителя ответ будут публиковать открыто. Если же вопросы носят личный характер, то отвечать пользователям будут конфиденциально, - уточнил он.
Четырбок уверен, что такое общение сможет дисциплинировать чиновников и заставит их держать обещания. Ответы на некоторые важные вопросы, например, о благоустройстве квартала или строительстве дорог, можно будет публиковать и на официальных сайтах профильных комитетов и районных администраций.
- Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас выходить в соцсети, - заключил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU