Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения во «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-06T13:42:59+03:00

Главам районов и комитетов советуют выходить в соцсети и общаться с населением там. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Депутаты петербургского ЗакСа предложили обязать глав районных администраций и председателей комитетов отвечать на сообщения в соцсетях в обязательном, установленном законом порядке.

Законопроект об этом уже одобрили члены парламентского комитета по законодательству на заседании 6 декабря. Один из авторов документа Денис Четырбок пояснил, что именно так можно наладить быструю обратную связь с петербуржцами, которым гораздо проще «написать сообщение во «ВКонтакте» и получить на него оперативный ответ».

- Обращения, которые поступают через страницы в социальных сетях, должны незамедлительно запускаться в работу. При согласии заявителя ответ будут публиковать открыто. Если же вопросы носят личный характер, то отвечать пользователям будут конфиденциально, - уточнил он.

Четырбок уверен, что такое общение сможет дисциплинировать чиновников и заставит их держать обещания. Ответы на некоторые важные вопросы, например, о благоустройстве квартала или строительстве дорог, можно будет публиковать и на официальных сайтах профильных комитетов и районных администраций.

- Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас выходить в соцсети, - заключил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU