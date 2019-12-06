Юрий Смирнов стал начальником аппарата губернатора Петербурга

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-06T13:45:29+03:00

Ранее он занимал должность заместителя начальника в этой же структуре

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Смольный объявил о назначении на новую должность Юрия Смирнова. Он занял пост начальника аппарата губернатора Петербурга. К работе чиновник приступил уже в четверг, 5 декабря 2019 года. Информация об этом появилась на официальном портале администрации Северной столицы.

- На должность начальника аппарата градоначальника Петербурга назначен Юрий Смирнов, - говорится на сайте Смольного.

Юрий Смирнов уже не первый год работает в данной структуре. Ранее он занимал должность заместителя начальника аппарата губернатора.

Также, 5 декабря, стало известно, что Ирина Ган заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора города на Неве. В задачи чиновницы входит обеспечение исполнения поручений градоначальника Петербурга, предоставление данных по результатам обработки корреспонденции, докладных (служебных) записок вице-губернаторов и руководителей исполнительных органов государственной власти Петербурга, а также по итогам объезда городских объектов и совещаний.

ИСТОЧНИК KP.RU