«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-06T14:33:45+03:00

Матч начнется в 19:30 и пройдет на «Газпром Арене»

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Сегодня, 6 декабря, петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч сезона и одновременно заключительную игру года в Российский премьер-лиге. Вечером на поле «Газпром Арены» сине-бело-голубые сразятся за три очка с московским «Динамо».

- Матч начнется в 19:30 по петербургскому времени. Стоимость билетов составляет от 200 до 1500 рублей, - сообщает пресс-служба «Зенита».

При этом дети до 14 лет (в сопровождении взрослых) смогут пройти на стадион совершенно бесплатно. Единственное условие - заранее оформить билет, чтобы зрителей не оказалось больше, чем мест.

Напомним, что «Зенит» с 42 очками сейчас лидирует в российском чемпионате, а «Динамо», набрав 24 балла, занимает шестую позицию. Петербуржцам победа нужна для продолжения борьбы за чемпионский титул.

Но последней игрой сине-бело-голубых в сезоне станет выездное противостояние с португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Игра пройдет 10 декабря в Лиссабоне, после чего футболисты разъедутся в отпуска. Сергей Семак с женой, к примеру, поедет в Африку. Снимать документальный фильм и смотреть ребенка для усыновления.

ИСТОЧНИК KP.RU