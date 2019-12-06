2019-12-06T15:13:58+03:00
Авто

Из-за матча «Зенита» с «Динамо» в Петербурге ограничат движение

Перекрытия улиц коснутся Петроградского и Приморского района
Петр КИБЕР
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Игра "Зенита" с "Динамо" приведет к ограничениям на дорогах.Игра "Зенита" с "Динамо" приведет к ограничениям на дорогах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечерний матч Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Динамо» внесет коррективы в планы автомобилистов Петроградского и Приморского районов. традиционно в дни игр им ограничат проезд и парковку по некоторым улицам вблизи стадиона на Крестовском острове.

-Для проезда к стадиону рекомендуем пользоваться станциями метро «Новокрестовская» и «Крестовский остров» . Из-за улицы частичного перекрытия улицы Рюхина и Яхтенной улицы, меняются маршруты автобусов №№ 25А и К-131 будут изменены с 16:30 до 22:30; №№ 134А, 134Б, К-132, К-232, К-690 будут изменены с 19:30 до 22:30, - сообщает государственное унитарное предприятие «Организатор перевозок».

Если точнее, то с 00:00 часов прекращено движение по ул. Савиной - от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту, наб. Гребного канала - от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовскому пр. - от ул. Рюхина к Южной дороге, Южной дороге - от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северной дороге - от Бодрова пер. к Велосипедной аллее, Теннисной аллее - от Южной дороги, Велосипедной аллее - от Северной дороги.

Также закрыт проезд:

- с 16:30 до 22:30 по ул. Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому пр.;

- с 19:30 до 22:30 по Яхтенной ул. - от ул. Савушкина до Приморского пр., Приморскому пр. - от Беговой ул. до Яхтенной ул.

Имеются и прочие ограничение, в том числе на парковку автотранспорта. Водителей просят быть внимательнее и объезжать проблемные места.

Напомним, что игра начнется в 19:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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