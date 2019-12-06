20 продуктовых магазинов «7Я семьЯ» закроют в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-06T15:24:35+03:00

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В новый год без «Семьи»: торговый дом «Интерторг», управляющий сетями SPAR и «Народная 7Я семьЯ», избавляется от части магазинов из-за низкой прибыли.

До конца года в Петербурге и Ленобласти закроют 20 супермаркетов. Кроме того, из-за дорогой логистики компания полностью уйдет из Карелии, Архангельска и Мурманска.

В самом «Интерторге» говорить на эту тему отказались.

- Мы эту информацию не комментируем. Ничего сказать не можем, - заявили «Комсомолке» представители торгового дома.

По данным РБК, закрыть магазины решили не только из-за низкой прибыли, но и из-за финансовых претензий со стороны поставщиков. А их общая сумма далеко не маленькая - более 2 млрд рублей.

Минувшей осенью к «Интерторгу» было подано более 20 исков. Свои претензии за нарушения договоров поставки предъявили «Великолукский мясокомбинат», «Всеволожский мясокомбинат «Череповецкий молочный комбинат», «Молочная ферма», компания «Умалат».

Возможно, именно из-за проблем с поставщиками, прилавки магазинов 7я и Spar выглядят все более скудно, некоторые стеллажи в них даже полностью закрывают шторами. В итоге жителям приходится идти за покупками в другие места. Правда, в некоторых супермаркетах можно столкнуться не с продовольственным дефицитом, а с гораздо более неприятными вещами. Например, головой кузнечика в банке горошка.

ИСТОЧНИК KP.RU