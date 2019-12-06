2019-12-06T16:23:45+03:00
Туризм

Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда

Новый график движения начнет действовать уже со следующей недели
Ольга НАЗАРКИНА
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На самых востребованных направлениях назначены 46 новых поездов. Среди них, Москва - Санкт-Петербург.На самых востребованных направлениях назначены 46 новых поездов. Среди них, Москва - Санкт-Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург и Москву свяжут дополнительными пассажирскими поездами. Решение увеличить количество составов в РЖД объяснили популярностью маршрута.

- На самых востребованных направлениях назначены 46 новых поездов. Среди них, Москва - Санкт-Петербург - Сортавала - Петрозаводск, Ростов - Краснодар - Туапсе, Омск - Владивосток, Москва - Муром - Нижний Новгород, - перечислили в пресс-службе перевозчика.

Помимо этого, 334 поезда будут ускорены. В частности, станет шустрее поезд № 13/14 Новокузнецк - Санкт-Петербург. Время в пути сократится на 1 час и 23 минуты.

- В целом размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки (одна пара – это поезда туда-обратно) в 433 различных сообщениях, -добавили в РЖД.

В общей сложности перевозить людей по стране будут 1244 составов поездов. Среди них 189 «Ласточек» и 16 «Сапсанов».

Напомним, за неделю до Нового года, 23 декабря, из Петербурга отправится первый поезд в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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