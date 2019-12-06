2019-12-06T16:27:06+03:00
Происшествия

4,6 тысяч человек эвакуированы из-за угроз «взрывов» в Петербурге

Экстренные службы Северной столицы осмотрели на наличие бомбы 182 здания
Лилия КОЗЛОВА
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В 182 зданиях в Петербурге искали бомбыВ 182 зданиях в Петербурге искали бомбыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге продолжается волна ложных минирований, начавшаяся неделю назад. «По традиции» угрозы сначала поступают в здания городских судов, следом идут в школы, торговые и бизнес центры, даже в соборы, музеи и театры. Правоохранителям приходится срываться с места и заниматься проверками домов. Ни в одном из указанных зданий, «бомбы» так и не было. Накануне, 5 декабря, они осмотрели 182 места.

- С 9 до 18:30 часов в Петербурге было эвакуировано 4683 человека. Подобные меры принимались в пяти зданий судов и шести учебных учреждениях. В остальных 171 домой по решению администрации эвакуация не проводилась, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Всего в четверг, 5 декабря, было осмотрено 182 объекта: 13 зданий судов, 76 учебных заведений, 16 больниц, 75 станций метрополитена, два собора. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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