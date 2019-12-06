2019-12-06T16:58:42+03:00
Политика

За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана

Законопроект должен повысить ответственность должностных лиц государственной власти
Лилия КОЗЛОВА
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За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего карманаЗа потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего карманаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Законодательное собрание Ленинградской области внесен новый законопроект, который переносит ответственность чиновников на другой уровень. В документе предлагается сделать должностные лица ответчиками за их действия или бездействия, которые привели к потере бюджета. Так, решать проблемы с убытками придется самому чиновнику из собственного кармана.

- Хочется, чтобы чиновники не повторяли сцену из фильма «12 стульев», где Киса Воробьянинов просит милостыню. «Подайте бывшему высокопоставленному чиновнику администрации Ленинградской области, так как весь мой семейный бюджет ушел на то, чтобы покрыть ошибки, которые я совершил», - пофантазировал на тему политолог Александр Конфисахор.

Закон коснется чиновников, которые действуют от имени Ленинградской области и заключают договора в сферах государственных закупок, аренды государственного имущества, концессионных соглашений. Контролировать процесс реализации права регресса и возврата в областной бюджет денежных средств, будет комитет финансов региона, который будет выяснять, были возмещены средства или нет.

- Это повысит ответственность должностных лиц органов государственной власти Ленинградской области. Чиновник будет понимать, что за свои действия или бездействие он заплатит из своего кармана, а не казенного, и отношение к принимаемым решениям будет другое, - рассказал инициатор законопроекта, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Зеваков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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