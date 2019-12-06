2019-12-06T17:02:15+03:00
Авто

Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года

Новый рейд по ловле нетрезвых лихачей пройдет уже в выходные
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ночь с 6 на 7 декабря водителей будут проверять во всех районах Петербурга.В ночь с 6 на 7 декабря водителей будут проверять во всех районах Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция сосчитала, сколько пьяных водителей сотрудники ДПС поймали в Петербурге и Ленобласти с начала года.

- С января по декабрь дорожные инспекторы в городе на Неве задержали 4304 водителя, управлявших машинами в состоянии опьянения, а в Ленинградской области – 2894, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ГИБДД анонсировали новые рейды по выявлению нетрезвых водителей. Первый из них пройдет уже в ближайший уик-энд. В ночь с 6 на 7 декабря водителей будут проверять во всех районах Петербурга, а с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря - в Ленинградской области.

Езда в состоянии опьянения наказывается штрафом на 30 тысяч рублей и лишением прав либо на полтора года, либо на два. Если водитель любит пляски на граблях, то ему нужно быть готовым уже к уголовной ответственности.

Накануне нетрезвый мужчина за рулем Audi устроил массовое ДТП с 13 машинами у метро «Озерки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки
Петербург сковали 8-балльные пробки
Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге
124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд
Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения
Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана
Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана
4,6 тысяч человек эвакуированы из-за угроз «взрывов» в Петербурге
Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда
Центр Петербурга сковали пробки, на улице много полиции
Сотрудники Росгвардии подбрасывали петербуржцам наркотики, чтобы потом вымогать взятки
20 продуктовых магазинов «7Я семьЯ» закроют в Петербурге
Сантиметрового клопа достала петербурженка из упаковки с замороженными овощами
Из-за матча «Зенита» с «Динамо» в Петербурге ограничат движение
«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года
Юрий Смирнов стал начальником аппарата губернатора Петербурга
Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения во «ВКонтакте»
Рядом с главным штабом Эрмитажа могут построить бизнес-центр или гостиницу
Аналитики выяснили, где подзаработать в Петербурге перед Новым годом
Блокадную булочную на Петроградке откроют после ремонта
В борьбе за тополя на канале Грибоедова победили рубщики - деревья спилили
Рост тарифов на воду в Петербурге снизится в 2020 году
Петербуржца в наушниках насмерть сбил поезд
Участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору задержали
В Петербурге уничтожили 27 тонн польских груш
Связали няню и избили девочку: Грабители в масках залезли в частный дом бизнесмена в Сосновом Бору
В Петербурге закрылось Генконсульство Финляндии