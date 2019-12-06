Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-06T17:02:15+03:00

В ночь с 6 на 7 декабря водителей будут проверять во всех районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Госавтоинспекция сосчитала, сколько пьяных водителей сотрудники ДПС поймали в Петербурге и Ленобласти с начала года.

- С января по декабрь дорожные инспекторы в городе на Неве задержали 4304 водителя, управлявших машинами в состоянии опьянения, а в Ленинградской области – 2894, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ГИБДД анонсировали новые рейды по выявлению нетрезвых водителей. Первый из них пройдет уже в ближайший уик-энд. В ночь с 6 на 7 декабря водителей будут проверять во всех районах Петербурга, а с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря - в Ленинградской области.

Езда в состоянии опьянения наказывается штрафом на 30 тысяч рублей и лишением прав либо на полтора года, либо на два. Если водитель любит пляски на граблях, то ему нужно быть готовым уже к уголовной ответственности.

Накануне нетрезвый мужчина за рулем Audi устроил массовое ДТП с 13 машинами у метро «Озерки».

ИСТОЧНИК KP.RU