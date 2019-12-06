Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-06T17:14:23+03:00

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В честь 255-летия Государственного Эрмитажа, в субботу, 7 декабря, вход в главный музей Петербурга по традиции будет бесплатным. Так как это будет выходной день, то стоит ожидать огромные очереди людей, которые хотят прикоснуться к прекрасному. Также у посетителей музея будет возможность посетить новые выставки.

- С 7 декабря для посетителей открыта выставка «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра». Статуя, разбитая на три части, была найдена в 1836 году в Северной Италии, в Ломбардии, в селении Кальватоне. Посетители Эрмитажа получили уникальную возможность впервые увидеть это редкое произведение античной пластики, - рассказали в Эрмитаже.

Каждый год Эрмитаж отмечает свой день рождения в День Святой Екатерины. Толпы гостей и жителей города устремляются в музей, из-за чего образуются гигантские очереди. Люди выстаивают по несколько часов, чтобы полюбоваться картинами и скульптурами.

Напомним, что сейчас бесплатно посетить Эрмитаж можно в каждую первую среду месяца. А по понедельникам у музея выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU