2019-12-06T17:14:23+03:00
Общество

Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения

Посетителей ждут километровые очереди
Лилия КОЗЛОВА
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Вход в Государственный Эрмитаж 7 декабря будет свободным в честь дня рождения музеяВход в Государственный Эрмитаж 7 декабря будет свободным в честь дня рождения музеяФото: Олег ЗОЛОТО
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В честь 255-летия Государственного Эрмитажа, в субботу, 7 декабря, вход в главный музей Петербурга по традиции будет бесплатным. Так как это будет выходной день, то стоит ожидать огромные очереди людей, которые хотят прикоснуться к прекрасному. Также у посетителей музея будет возможность посетить новые выставки.

- С 7 декабря для посетителей открыта выставка «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра». Статуя, разбитая на три части, была найдена в 1836 году в Северной Италии, в Ломбардии, в селении Кальватоне. Посетители Эрмитажа получили уникальную возможность впервые увидеть это редкое произведение античной пластики, - рассказали в Эрмитаже.

Каждый год Эрмитаж отмечает свой день рождения в День Святой Екатерины. Толпы гостей и жителей города устремляются в музей, из-за чего образуются гигантские очереди. Люди выстаивают по несколько часов, чтобы полюбоваться картинами и скульптурами.

Напомним, что сейчас бесплатно посетить Эрмитаж можно в каждую первую среду месяца. А по понедельникам у музея выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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