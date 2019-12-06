2019-12-06T18:38:56+03:00
Общество

Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге

Люди жалуются на задержку строительства на 22 месяца [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Обманутые дольщики устроили затор в центре ПетербургаОбманутые дольщики устроили затор в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге дольщики, которые уже не первый год не могут получить ключи от своих квартир, пошли на крайние меры. Вечером в пятницу, 6 декабря, несколько людей вышли на улицу и устроили непрерывный пешеходный переход рядом с домом 67 на Суворовском проспекте, где находится правительство Ленобласти.

- Уважаемые автомобилисты, очень извиняемся если, мы кому-то доставили не удобства, но у нас не осталось другого выхода. Мы обманутые дольщики. Вторая очередь нашего ЖК, который строится в Девяткино, задержана на 22 месяцев, третья – на 11 месяцев от даты завершения строительства. Также у застройщика еще четыре долгостроя в Девяткино, - пояснили свои действия петербуржцы.

Дольщики заявили, что недовольны положением, при котором застройщик сам устанавливает сроки строительства не смотря на даты указанные в ДДУ и может сам переносить сроки строительства.

- Мы считаем, что это беззаконие, которое может коснуться каждого и мы вышли заявить о себе, - отметили дольщики.

Обманутые дольщики устроили затор в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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