2019-12-06T19:28:03+03:00
Общество

Строители метро столкнулись с огромным валуном на станции «Юго-Западная»

Находчивые петербуржцы просят продать им камень на дачу
Ольга НАЗАРКИНА
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Бригада Метростроя минувшей ночью попала в валунную зону на будущей станции «Юго-Западная».Бригада Метростроя минувшей ночью попала в валунную зону на будущей станции «Юго-Западная».Фото: СОЦСЕТИ
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Бригада Метростроя минувшей ночью попала в валунную зону на будущей станции «Юго-Западная». Противостояние было нелегким, но в итоге рабочие смогли извлечь из-под земли валун диаметром 1,2 метра.

- В операции участвовали десять человек! - рассказали в пресс-службе компании.

Сотрудники уточнили, что при проходке наклонного хода за сутки может извлекаться от 2 до 6 валунов разного диаметра. Особенно сложными участками являются примыкания к контуру тоннеля. Оттуда валуны достать особенно проблематично.

Еще один любопытный момент связан с технологией замораживания грунта. Ее применяют при сооружении тоннеля. После заморозки плотность породы соответствует марке бетона В3,5.

Валунные зоны, как правило, начинаются на глубине 20 метров. Небольшие камни извлекаются вручную. Большие валуны большого рубятся на куски, которые затем грузят на скип.

Бригаде проходчиков предстоит проложить еще 80 постоянных колец тоннеля (пока их установлено 50 из 130). Ближайшие 10 или даже 15 колец придутся на валунную зону, только потом работы выйдут на глинистый горизонт.

В соцсетях петербуржцы заинтересовались дальнейшей судьбой подземных валунов. В «Метрострое» пояснили, что их вместе с грунтом вывозят на отвалы в Ленобласть. Один из пользователей поинтересовался, можно ли их купить

«Почем продадите валуны? Мне нужно на дачу для ландшафтного дизайна», - написал он.

Но этот вопрос остался без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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