2019-12-06T19:29:58+03:00
Общество

Суд постановил вернуть обветшалую «Апрашку» Петербургу

Нынешний владелец 3 года не занимался ремонтном исторических зданий
Ольга НАЗАРКИНА
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Антимонопольщики обвинили КИО и «Апраксин двор» в нарушении закона о защите конкуренции.Антимонопольщики обвинили КИО и «Апраксин двор» в нарушении закона о защите конкуренции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал АО «Апраксин двор» и вернуть городу 136 объектов культурного наследия, расположенных на территории Мариинский двор.

Нынешнему владельцу их передал еще в 2016 году комитет имущественных отношений. УФАС разрешил сделать это без торгов в виде госпреференции. Планировалось, что общество в течение пяти лети будет сохранять исторические здания, заниматься их популяризацией.

Однако оказалось, что за три года КИО передал «Апраксину двору» только 82 объекта, а следы попыток «сохранения культурное наследие» и вовсе обнаружили только в 11 из них. Помимо этого выяснилось, что эти обязанности компания хотела передать другой фирме.

Антимонопольщики от увиденного не пришли в восторг, обвинили КИО и «Апраксин двор» в нарушении закона о защите конкуренции, и обязал комитет изъять исторические объекты. Но чиновники вместо этого обратились в суд, который, правда, встал на сторону УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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