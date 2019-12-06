2019-12-06T20:19:19+03:00
Общество

Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург

По техническим причинам он приедет в Северную столицу из Финляндии с опозданием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Поезд "Хельсинки - Санкт-Петербург" приедет с опозданием в 1,5 часа.Поезд "Хельсинки - Санкт-Петербург" приедет с опозданием в 1,5 часа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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6 декабря популярный у горожан поезд № 786 «Аллегро», возвращавшийся в Петербург из Хельсинки, внезапно дал сбой. Непредвиденные неполадки сейчас задерживают сотню пассажиров. По предварительным подсчетам, поезд прибудет в Северную столицу с опозданием в 1,5 часа. Оказалось, что сбой произошел еще в Хельсинки.

- Задержка поезда «Хельсинки – Санкт-Петербург» связана с техническими причинами на территории Финляндии. К сожалению, в связи с этим также возможна задержка обратного отправления - поезда № 787 сообщением «Санкт-Петербург – Хельсинки». Пожалуйста, следите за объявлениями на станциях и в поездах, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

Вряд ли сбой связан с погодой, поскольку сейчас в Хельсинки плюсовая температура с небольшим дождиком. Напомним, в минувшем ноябре на ОЖД мокрый снег и дождь задержали сразу 10 поездов. Виной всему была наледь на проводах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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