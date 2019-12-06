Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург
6 декабря популярный у горожан поезд № 786 «Аллегро», возвращавшийся в Петербург из Хельсинки, внезапно дал сбой. Непредвиденные неполадки сейчас задерживают сотню пассажиров. По предварительным подсчетам, поезд прибудет в Северную столицу с опозданием в 1,5 часа. Оказалось, что сбой произошел еще в Хельсинки.
- Задержка поезда «Хельсинки – Санкт-Петербург» связана с техническими причинами на территории Финляндии. К сожалению, в связи с этим также возможна задержка обратного отправления - поезда № 787 сообщением «Санкт-Петербург – Хельсинки». Пожалуйста, следите за объявлениями на станциях и в поездах, - сообщили в пресс-службе ОЖД.
Вряд ли сбой связан с погодой, поскольку сейчас в Хельсинки плюсовая температура с небольшим дождиком. Напомним, в минувшем ноябре на ОЖД мокрый снег и дождь задержали сразу 10 поездов. Виной всему была наледь на проводах.
ИСТОЧНИК KP.RU