На Елагином острове откроют каток с 7 декабря

СЕГОДНЯ 21:01 2019-12-06T21:01:35+03:00

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С 7 декабря на территории летнего роллердрома в парке имени Кирова откроют искусственный каток. Он растянется на целых 800 квадратных метров. В парке пообещали, что новенький каток будет работать ежедневно при температуре до +9 градусов по Цельсию, но не в метель. За состоянием льда обещают пристально следить – его собираются убирать и заливать трижды за день.

- Искусственный каток работает по сеансам с 11:00 до 13:00, с 13:30 до 15:30, с 16:00 до 18:00, с 18:30 до 20:30. Льгот не предусмотрено. Дети до 14 лет обслуживаются только в сопровождении взрослых. Залог за коньки в размере 2 тысяч рублей принимается лишь наличными. Сами коньки стоят 450 рублей, а если у вас они уже есть, то придется заплатить 250 рублей за вход, - передает сайт ЦПКиО им. Кирова.

Прокатиться по льду на Елагином острове это, конечно, прекрасно. Однако петербуржцы давно хотят каток на Дворцовой площади. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил против этой идеи. По его словам, делать каток на Дворцовой неприлично и незачем превращать площадь в ЦПКиО или стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU