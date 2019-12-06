2019-12-06T21:01:35+03:00
Досуг

На Елагином острове откроют каток с 7 декабря

Искусственный каток растянулся на площадь 800 квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Каток на Елагином острове откроют 7 декабря. Фото: elaginpark.orgКаток на Елагином острове откроют 7 декабря. Фото: elaginpark.org
Изменить размер текста:

С 7 декабря на территории летнего роллердрома в парке имени Кирова откроют искусственный каток. Он растянется на целых 800 квадратных метров. В парке пообещали, что новенький каток будет работать ежедневно при температуре до +9 градусов по Цельсию, но не в метель. За состоянием льда обещают пристально следить – его собираются убирать и заливать трижды за день.

- Искусственный каток работает по сеансам с 11:00 до 13:00, с 13:30 до 15:30, с 16:00 до 18:00, с 18:30 до 20:30. Льгот не предусмотрено. Дети до 14 лет обслуживаются только в сопровождении взрослых. Залог за коньки в размере 2 тысяч рублей принимается лишь наличными. Сами коньки стоят 450 рублей, а если у вас они уже есть, то придется заплатить 250 рублей за вход, - передает сайт ЦПКиО им. Кирова.

Прокатиться по льду на Елагином острове это, конечно, прекрасно. Однако петербуржцы давно хотят каток на Дворцовой площади. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил против этой идеи. По его словам, делать каток на Дворцовой неприлично и незачем превращать площадь в ЦПКиО или стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Фанат не преступник»: Болельщики «Зенита» покинули вираж во время матча с «Динамо»
«Зенит» громит «Динамо» со счетом 3:0 после первого тайма
Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург
Петербуржцы негодуют из-за перекрытия КАД в районе Пулково
В Петербурге осудили двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников
Суд постановил вернуть обветшалую «Апрашку» Петербургу
Строители метро столкнулись с огромным валуном на станции «Юго-Западная»
Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году
Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки
Петербург сковали 8-балльные пробки
Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге
124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд
Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения
Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года
Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана
Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана