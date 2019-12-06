«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и на мажорной ноте ушел на зимний перерыв в РПЛ

6 Дек. 21:52 2019-12-06T21:54:22+03:00

Дзюба довел счет в матче с "Динамо" до разгромного - 3:0. Фото: twitter.com/zenit_spb

«Зенит» победил москвичей со счетом 3:0, забив все мячи еще в первом тайме

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«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в рамках очередного матча РПЛ. Причем, петербуржцы разобрались с соперником еще в первом тайме, забив три безответных мяча. Автором первого гола стал Сердар Азмун на 6-й минуте встречи. Успех закрепил точные удары Ивановича с углового и Дзюбы с центра штрафной динамовцев.

Эта победа позволила «Зениту» уйти на зимний перерыв в РПЛ со спокойной душой. На данный момент сине-бело-голубые обходят ближайшего преследователя в лице Локомотива на 11 очков.

- Хорошая игра в исполнении команды. Поздравляю ребят и болельщиков. Хотелось перед перерывом, перед Новым годом поздравить всех положительным результатом. Хорошо настроились, красивые мячи забивали, создавали много моментов. Теперь готовимся к «Бенфике», - подытожил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в первом тайме победного матча с «Динамо» фанаты на вираже демонстративно покинули стадион. Они сделали это в знак протеста против массовых задержаний болельщиков по всей России. Семак все равно поблагодарил всех фанатов.

- Они обратили внимание наших правоохранительных органов, чтобы вступить с ними в конструктивный диалог, - сказал наставник «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU