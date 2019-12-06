2019-12-06T22:18:39+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти охотники спасли лося-великана, провалившегося под лед

Сохатый из последний сил держался передними ногами за неокрепший лед реки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лось решил необдуманно прогуляться по неокрепшему льду реки Кобона. Фото: vk.com/ohotnadzor47Лось решил необдуманно прогуляться по неокрепшему льду реки Кобона. Фото: vk.com/ohotnadzor47
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5 декабря охотники Ленобласти наткнулись на бедного лося, наполовину провалившегося в лед на реке Кобона. Дикое животное из последних сил цеплялось за твердую поверхность передними лапами. Задняя часть лося с каждой минутой все глубже уходила под воду.

Благо охотники, заметившие речного узника, оперативно собрали бригаду добровольцев-спасателей. К ним присоединились егеря и сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. На сохатого быстро закинули трос с петлей и принялись тащить его на землю.

- Давайте, потихонечку! Не пугайте лося! Все, молодцы! Федя, ну-ка поцелуй его! – комментировали происходящее очевидцы, снимавшие спасение на видео.

В итоге сохатый узник все-таки выбрался на берег реки и умчал вдаль, молча поблагодарив мужчин. А ведь спасатели всерьез рисковали, бродив по опасному льду.

- Отдельно благодарим Федора Валышкова, егеря охотничье-рыболовного клуба «Ладога». Он, рискуя жизнью и здоровьем, буквально «ходил по воде» рядом с бьющим копытами лесным великаном, - отмечает комитет по охране животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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